محمد أبو داوود ينعى الراحل سليمان عيد: «صديق وأخ طيب وصاحب قلب كبير»|فيديو

نعى الفنان محمد أبو داوود، زميله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي وافته المنية يوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقال الفنان محمد أبو داوود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":

"ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته، صديق وأخ طيب وجميل، كان بيحب كل زملائه وكل الناس، صاحب القلب الطيب."

وأضاف: "سليمان عيد كنا مع بعض في مسلسل اعقبال عندكوا في رمضان 2025، وكواليس العمل معاه كانت كلها مبهجة، لأنه طيب جدًا، وإنسان وفنان عظيم."

وُلد الفنان سليمان عيد في 17 أكتوبر 1968 بحي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة بسيطة شكلت جانبًا كبيرًا من شخصيته وروحه الكوميدية العفوية. التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني بصبر ومثابرة، قبل أن ينطلق بقوة بعد مشاركته في فيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 مع الزعيم عادل إمام.

وشكلت مشاركاته في أعمال بارزة مثل "طيور الظلام"، و"النوم في العسل"، و"همام في أمستردام" بداية صعوده الفني، حيث لفت الأنظار بخفة ظله وأسلوبه البسيط الممتع. لم يكن مجرد "كومبارس" أو فنانًا ثانويًا، بل كان نجمًا حقيقيًا في كل مشهد يظهر فيه، حتى وإن لم ينطق بكلمة.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/BFK5Sjd_-rU?si=9WeKUvjw8kAIpqDI