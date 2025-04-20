عمرو الحديدي: كولر استعاد الذاكرة مُجددًا.. وتوفيق محمد إضافة للأهلي

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، استعاد ذاكرته مجددًا، وقدم الفريق مستوى جيدًا أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين شاركوا في اللقاء رغم عدم مشاركتهم بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

وقال عبر برنامج "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية:

"كولر دفع ببعض اللاعبين مثل أحمد رضا، ومصطفى العش، وياسر إبراهيم، وطاهر محمد طاهر، رغم عدم الدفع بهم بصفة أساسية في العديد من المواجهات الأخيرة، وقد ظهرت شخصية المدرب مع لاعبيه خلال اللقاء".

وأضاف: "محاضرة الكابتن محمود الخطيب بالتأكيد كانت هامة للغاية للاعبي الأهلي، وشكّلت دافعًا كبيرًا لهم من أجل الظهور بشكل قوي. وبالترتيب، فإن نجم اللقاء كان مصطفى العش، الذي لعب ضد خوليسو موداو، ومنح إمام عاشور حرية هجومية كبيرة".

وواصل: "أحمد رضا لعب بشكل جيد في الوسط، وقام بأداء واجبات مركزي 6 و8، وهو لاعب صاحب شخصية قوية، وقدم أوراق اعتماده لجماهير الأهلي".

وتابع: "إمام عاشور هو نجم المباراة الأوحد، وخطف أنظار الجميع، بما فيهم مدرب صن داونز، الذي ذهب إليه لتحيته بين شوطي اللقاء وبعد صافرة النهاية. إمام كان أخطر لاعب في الأهلي، وتحركاته وسرعاته قلصت أدوار موداو وموكوينا، ونجح في صناعة حالة خاصة داخل الفريق. وبالتأكيد من الوارد عودته بقوة إلى منتخب مصر، رغم وجود فجوة بسيطة مع الكابتن حسام حسن، سيتم علاجها في الفترة المقبلة".

وأضاف: "جراديشار أدى مهامه بشكل رائع، وكانت أغلب الكرات العالية من نصيبه، ويجب الإشادة بمن قام باختياره للانضمام إلى الأهلي".

وحول تأخير التغييرات، علّق قائلًا: "المدرب كان محقًا في تأخير التغييرات للحفاظ على شكل الفريق، وأشرف بن شرقي لعب كمهاجم حتى لا يتأثر الفريق دفاعيًا. كان من الصعب إشراك السولية أو أفشة، لكن كان من الممكن الدفع بعمر كمال عبد الواحد".

وأشار إلى أن كولر كان مُحقًا في تصريحاته بأن التأهل لم يُحسم بعد، وكذلك كان حديث محمد الدماطي، رئيس البعثة، عقب اللقاء، الذي طالب الجميع بالتحلي بالحذر الشديد. كما أكد أن محمد شوقي يُعد إضافة كبيرة للجهاز الفني لما يتمتع به من شخصية قوية، وسيكون كادرًا إداريًا وفنيًا ناجحًا.

وتابع: "لو استمر كولر على هذا المستوى الفني، فأنا مع استمراره. وأنا راضٍ عن صفقات الأهلي الأخيرة قبل كأس العالم للأندية. الفريق بحاجة إلى ظهير أيسر، وأنا معجب بلاعب مثل توفيق محمد، فهو لاعب (جعان كورة)، وظهر بمستوى جيد مؤخرًا تحت قيادة مدربه السيد عيد في بتروجت. ولا يجب التفكير في لاعب أجنبي في هذا المركز حتى لا تتم مقارنته بمعلول. ويجب كذلك تفعيل بند شراء عقد مصطفى العش، لأنه لاعب جريء ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وختم: "إذا كانت المقارنة بين موكوينا وبن رمضان، فالأفضلية محسومة للأهلي. وإذا عاد عبد المنعم، فسيكون إضافة قوية للفريق".

وعن فريق بيراميدز، قال: "يورشيتش صنع حالة جيدة، واللاعبون في قمة مستواهم. مهند لاشين من أفضل اللاعبين في مركز الارتكاز، ومصطفى فتحي، ومايلي، والكرتي، كلهم عناصر على أعلى مستوى. هناك حالة استقرار فني ومادي واضحة، وقد وصل الفريق إلى مرحلة تنافسية عالية على جميع البطولات".

وأشاد الحديدي بمستوى محمد الشيبي، مؤكدًا أنه يتألق بشكل واضح مع بيراميدز في الفترة الأخيرة، وأن الفريق يمتلك جودة عالية من اللاعبين في جميع المراكز. واختتم قائلًا: "يورشيتش مدرب واقعي جدًا، والفريق تحت قيادته أصبح منافسًا حقيقيًا على جميع الألقاب".