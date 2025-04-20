«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

نشرت الفنانة ليلى علوي مقطع فيديو يجمعها بالفنان الراحل سليمان عيد، من كواليس أعمال شاركا معًا بها، مؤكدة أن جميع طواقم العمل سواء الإخراج أو الإنتاج أو زملائه الفنانين كانوا يحبونه.

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع سليمان عيد

https://www.instagram.com/reel/DIoIOI0IGkA/?igsh=MWExcW01ODM0enRndQ==

وشاركت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: "مكنش في حد مش بيحبك سواء من إخراج، إنتاج ومن الزملاء، كلنا كنا بنحبك اوي، ربنا يرحمك يارب".

وفاة سليمان عيد

غيب الموت صباح الجمعة الفنان سليمان عيد عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن حالته تدهورت سريعًا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.