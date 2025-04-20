في ذكرى رحيله .. صور نادرة لـ صلاح السعدني مع نجله أحمد |شاهد

شاركت قناة CBC، مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل صلاح السعدني مع نجله الفنان أحمد السعدني، في ذكرى رحيله، والتي توافق 19 أبريل، وترك خلفه إرثًا فنيًا خالدًا .



صور نادرة لـ صلاح السعدني مع نجله أحمد



ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لقطات تجمع بين الفنان الراحل صلاح السعدني ونجله الفنان أحمد السعدني في مراحل عمرية مختلفة، جسدت علاقة أبوية رائعة، واسترجع المتابعون من خلال هذه الصور ذكريات الفنان القدير.



وقد أحيا الفنان أحمد السعدني ذكرى وفاة والده الراحل صلاح السعدني وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع إكس: “الذكرى السنوية لأبويا أرجو الدعاء ربنا يرحمك وينور قبرك ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني”.

هالة صدقى تعود لـ صلاح السعدنى فى آرابيسك

وتحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التي عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.

وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي على على إذاعة "نجوم إف أم" إن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين التى تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملاً بجانب أعمالها فى الإذاعة.