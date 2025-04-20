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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق للوقاية والعلاج من حساسية الأنف الموسمية

الحساسية
الحساسية
ريهام قدري

يمكن أن يكون موسم الحساسية بائسًا بالنسبة لعشرات الملايين الاشخاص عندما تتسبب الأشجار والعشب وحبوب اللقاح الأخرى في سيلان الأنف وحكة العين والسعال والعطس.

أفضل وأول خطوة للسيطرة على الحساسية هي تجنب التعرض للشمس. أبقِ نوافذ سيارتك ومنزلك مغلقة، حتى عندما يكون الجو لطيفًا في الخارج.

وعند الخروج، يُنصح بارتداء أكمام طويلة، فهذا يُساعد على حماية بشرتك من حبوب اللقاح، مما يُساعد على الوقاية من ردود الفعل التحسسية، وفقًا للدكتور جيمس بيكر، أخصائي الحساسية في جامعة ميشيغان.

 وأضاف أن هذا يُوفر أيضًا حماية من أشعة الشمس.

وعند عودتك إلى المنزل، غيّر ملابسك واستحم يوميًا لا تدخل إلى السرير وأنت ترتدي ملابسك الخارجية، 

يقول الخبراء إنه من المفيد أيضًا غسل العينين والأنف بمحلول ملحي لإزالة أي أتربة  لقاح. 

ويمكن للأقنعة نفسها التي ساعدتنا في تجاوز الجائحة أن تحميك من الحساسية، مع أنها لن تُخفف أعراض العين.

ويقول الخبراء إن بخاخات الأنف المتاحة دون وصفة طبية من أكثر العلاجات فعالية للحساسية الموسمية.

 لكن الدكتورة كاثلين مايس، أخصائية الحساسية في جامعة أوغوستا في جورجيا، تقول إن الغالبية العظمى من المرضى يستخدمونها بشكل غير صحيح، مما يُهيّج أجزاءً من الأنف

أفاد الخبراء بأن أدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية، مثل كلاريتين وأليجرا وزيرتك، مفيدة، لكنها قد لا تكون بنفس الفعالية السريعة نظرًا لتناولها عن طريق الفم. 

وأضافوا أنه إذا كانت أعراض الحساسية لديك تؤثر على جودة حياتك، مثل الأرق أو قلة التركيز في العمل أو المدرسة، فقد يكون الوقت مناسبًا للتفكير في زيارة طبيب حساسية للعلاج المناعي.

الحساسية حساسية الأنف حساسية

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