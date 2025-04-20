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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد.. انتظام الدراسة في المدارس بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة
ياسمين بدوي

انتظمت الدراسة اليوم الأحد في جميع المدارس بشكل طبيعي، حيث إلتزم الطلاب والمعلمون اليوم بالحضور في المدارس وسار جدول الحصص المدرسية بشكل طبيعي ، بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم هو يوم دراسي عادي وليس إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 وكان قد شارك محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في قداس عيد القيامة المجيد الذي يُقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووسط تواجد لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي الهيئات والمؤسسات وسفراء عدد من الدول.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم دوام الخير والسلام، معربا عن اعتزازه بمشاركة الكنيسة المصرية احتفالاتها الدينية، ومؤكدًا أن المجتمع المصري يجسد عبر العصور أسمى معاني المحبة والتسامح وقيم التعايش المشترك.

وترّأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، والصحفيين والإعلاميين.

حيث صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد قيامة السيد المسيح في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بمشاركة سبعة من الآباء الأساقفة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة كنائس منطقة الأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، ورهبان من الكنيستين الإثيوبية والإريترية وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس. وبدأت صلوات القداس مساء أمس السبت وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

قداس عيد القيامة 

ودخل موكب قداسة البابا إلى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية ومعه الآباء الأساقفة يتقدمهم خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك، وتفاعل أبناء الكنيسة، الذين امتلأت جنبات الكاتدرائية بهم مع قداسة البابا لدى دخوله إلى صحن الكنيسة، وكذلك أثناء دورة القيامة.

الدراسة عيد القيامة المجيد عيد القيامة المدارس

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