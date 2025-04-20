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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد السهر وتعاطي الكحول.. القبض على فنانة تركية شهيرة قتـ.ـلت صديقتها

سيفيل أكداغ
سيفيل أكداغ
قسم الفن

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام الشرطة التركية، بالقبض على الممثلة الشهيرة سيفيل أكداغ، لاتهامها بقتل صديقتها «أليف كيراف» داخل شقة في مدينة إسطنبول.

وذكرت التقارير الإخبارية، أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين الضحية أليف كيراف (29 عاما) والمتهمة سيفيل أكداغ (32 عاما) بعد عودتهما فجرا إلى المنزل. 

سيفيل أكداغ

وذكرت التقارير الإخبارية، أن الطرفان تناولتا كميات كبيرة من الكحول، خلال السهرة، وقبل المشاجرة التي انتهت بالقتل. 

أوضحت التقارير، أن سيفيل أكداغ، قالت خلال التحقيقات أنها تعرضت للضرب من قبل صديقتها قبل أن أن تقوم بقتلها، فيما كشف الطب الشرعي عن وجود 30 طعنة على جسد الضحية.

القبض على سيفيل أكداغ 

وأفادت التقارير، أن الجيران، أبلغوا السلطات بالواقعة بعد سماعهم أصوات صراخ مرعبة من الشقة، بينما ذكرت والدة الضحية أنها لم تتمكن من الاتصال بابنتها، قبل أن تجد جثمانها غارقا في دمائه داخل شقتها، فيما أعرب شقيق الضحية عن صدمته من الجريمة، مؤكدا أن العلاقة بين المرأتين كانت طبيعية. 

وأوضحت التقارير، أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة واستخراج تقارير الطب الشرعي، ألقت الشرطة القبض على سيفيل أكداغ في منطقة إسنيورت وتم تقديمها للمحكمة.

جدير بالذكر أن سيفيل أكداغ، بدأت مسيرتها كعارضة أزياء قبل التحول إلى التمثيل، وقدمت عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم “السحر الأسود”. 

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