محافظ الجيزة: عيد القيامة مناسبة تجسد وحدة المصريين وتلاحمهم

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد يرافقه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم .

وقدم محافظ الجيزة خلال كلمته التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيد على مصر وشعبها دوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

كما أكد المحافظ على وحدة نسيج الشعب المصري مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها .

ومن جانبه أعرب الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بوفد محافظة الجيزة الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة بين المجتمع مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد القيامة المجيد متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم .