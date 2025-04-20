تفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات في أعياد الربيع

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

توجيهات عاجلة للمحافظين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري و شرطة المسطحات المائية - النهرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

كما وجهت د.منال عوض برفع درجة الاستعداد، بالمستشفيات مرافق الإسعاف الحماية المدنية على مستوى المحافظات مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية من تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ علي طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحلات و الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

وأكدت د.منال عوض، على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الإحتفال بأعياد شم النسيم ، و التشديد على إستمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفورى للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها .

كما وجهت د.منال عوض الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع مديرى إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة وتكثيف إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

جولات ميدانية للقيادات



وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء والمراكز واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الأجازة الرسمية القادمة للبناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.