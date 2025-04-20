أبو السيد: عملية تجميد الرنجة تكون لتثبيت نسبة الأوميجا في كل سمكة

قال السيد حسين الشهير بـ أبو السيد، مالك مصنع الفسيخ والرنجة، إن عملية تجميد الرنجة تكون لتثبيت نسبة الأوميجا في كل سمكة، وتجليط الدهون والبروتين، ويتم وضع السمك، في التجميد لمدة تزيد عن 3 ساعات، ومن ثم تخزين تلك المنتجات.

وأضاف “أبو السيد” ، خلال لقائه التليفزيوني في برنامج “علي مسئوليتي” تقديم الإعلامي أحمد موسي، المذاع علي قناة “صدي البلد” الفضائية: "بتكون درجة البرودة للرنجة بين 28 و30 تحت الصفر، ويتم وضع تاريخ الصلاحية على كل المنتجات، مع فرزها لتكون خالية من أي قطع، ويتم تصدير المنتجات لأمريكا بصلاحية عامين، ولدول أوروبا والعالم العربي بمدة صلاحية عام، وفي مصر تكون مدة الصلاحية 4 أشهر".

وتابع أبو السيد: “يتم نزع النيكوتين من الدخان قبل تدخين الرنجة، ليكون الدخان على السمك بدون نيكوتين، موضحا أنه يتم تجميد سمك الرنجة بعد تدخينه”.