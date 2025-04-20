4 شهور جواز كفاية.. زوجة تطلب الخلع: شايف الرجولة أوامر وصوت عالي

تقدمت “منى” – بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لإنهاء زواجها بعد مرور أربعة أشهر فقط، مؤكدة أن الزوج يعاملها كخادمة، ويمنعها من أبسط حقوقها في التعبير أو الحياة الطبيعية.

زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

ذكرت المدعية في دعواها أن الزوج يفرض سيطرته الكاملة على كل تفاصيل حياتها اليومية، من الطعام والملبس وحتى طريقة التحدث مع أهله، موضحة أنه يوبخها لأتفه الأسباب.

وأكدت أن محاولاتها المتكررة لفتح حوار عقلاني معه قوبلت بالرفض، معتبرًا أي نقاش إهانة لرجولته، وأنه لا يرى في الزواج إلا خضوعا تاما من الزوجة، دون نقاش أو اعتراض.

وأضافت أنها طلبت الطلاق وديًا، لكنه رفض وبدأ في اختلاق المشاكل، ما دفعها للجوء إلى القضاء، مطالبة بالتخلص من هذه الزيجة، ولا تزال قيد النظر.