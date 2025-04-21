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سارة الأردنية ترد على شائعة ارتباطها بحسام حبيب: قطعت علاقتي بيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سارة الأردنية ترد على شائعة ارتباطها بحسام حبيب: قطعت علاقتي بيه

سارة الأردنية
سارة الأردنية
محمد حليم قنديل

نفت البلوجر سارة الأردنية ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

قالت سارة الأردنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: "احنا أصدقاء، واللي انتشر مجرد إشاعة، والموضوع أثر على أهلي نفسيًا جدًا، ومكنش في أي مشروع ارتباط بينا، ومش عارفة ليه صرح إن إحنا هنرتبط، مع إننا مجرد أصدقاء".

وأضافت: "أهلي مكنوش عايزني أتكلم معاه تاني، لكن أنا كلمته بنفسي وقلتله إننا أصدقاء وبس، وقالي إنه بيحترمني وأنا كمان باحترمه. وفي النهاية، وافقت على طلب أهلي إني أقطع علاقتي به".

وأكدت سارة حسمها للأمر بقولها: "مستحيل يكون بيني وبينه أي تواصل مرة تانية، لأني وعدت أهلي أقطع علاقتي بيه، واحترمت رأيهم وقررت أنهي أي تواصل بشكل نهائي".

سارة الأردنية حسام حبيب نهال طايل تفاصيل صدي البلد

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