روبي تثير ضجة بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة روبي

تألقت روبي في الصور بإطلالة ملفتة ولكنها كشفت عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الأزياء، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة.

اتسم فستان روبي في أحدث ظهور بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي.



تزينت روبي بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة و الراقية، التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.