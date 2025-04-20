بالحجاب .. جورجينا بإطلالة لافته تثير الجدل

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة .

وظهرت جورجينا، مرتديه عباءة باللون البني الفاتح، وجاءت العباءة بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جورجينا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جورجينا، وضع الحجاب ليتناسب مع العباءة واختارته بنفس اللون ليتناسب مع إطلالتها الجذابة

ونعرض لكم صور جورجينا