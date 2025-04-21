الصين: نرفض أي اتفاقات أمريكية على حساب مصالحنا..ومستعدون لمواجهة التنمر الاقتصادي

أعربت الصين عن رفضها القاطع لأي اتفاقات تُبرم بين الولايات المتحدة ودول أخرى، إذا ما جاءت هذه الاتفاقات على حساب المصالح الصينية، مؤكدة عزمها التصدي لأي ممارسات تصفها بـ"التنمر الاقتصادي" من جانب واشنطن.

وجاءت هذه التصريحات على لسان وزارة التجارة الصينية، في رد واضح على تحركات أمريكية محتملة لعقد صفقات تجارية جديدة مع دول حليفة وسط تصاعد التوترات التجارية مع بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نُقل عن وكالة "رويترز"، إن بكين "تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي بشأن الرسوم، إذا كان ذلك يتم على حساب الصين"، مشددة على أن الصين "عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها"، خصوصًا في ظل الأزمة القائمة حول الرسوم الجمركية.

وأكّدت الوزارة في بيانها على أهمية اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موقف بكين الدائم يقوم على "حل النزاعات عبر التفاوض والاحترام المتبادل"، لكنها في الوقت ذاته أوضحت أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوات عدائية تمس سيادتها الاقتصادية أو تضر بمكانتها التجارية.

وفيما اعتبرت وزارة التجارة، أن واشنطن تمارس "ضغوطًا غير مبررة" عبر آليات الرسوم الجمركية، عبّرت عن استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف الدولية "لمواجهة التنمر الأمريكي في المجال الاقتصادي"، في إشارة إلى سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية بشكل يضع الولايات المتحدة في موقع أكثر تفوقًا، حتى لو جاء ذلك على حساب شركاء رئيسيين مثل الصين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه المحادثات الأمريكية مع عدد من الحلفاء التجاريين، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى واشنطن لإبرام اتفاقات تقلل من الاعتماد العالمي على سلاسل التوريد الصينية، وتعيد توجيه الاستثمارات نحو أسواق أخرى. وقد أثار هذا النهج غضب الصين التي ترى فيه استهدافًا مباشرًا لها ومحاولة لعزلها اقتصاديًا.