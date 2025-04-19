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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي: الصين أكبر تهديد جيوسياسي لنا

مارك كارني
مارك كارني
أحمد قاسم

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الصين هي أكبر "تهديد جيوسياسي" لبلاده، بحسب "رويترز".

وفي مناظرة أمس الجمعة قبل انتخابات 28 أبريل طُلب من كارني أن يحدد أكبر تهديد أمني لكندا فقال إنه "الصين".

وحين طُلب منه الإسهاب بالتفصيل في مؤتمر صحفي في شلالات نياجرا أمس الجمعة، قال كارني إن على كندا مواجهة تهديدات التدخل الخارجي الصيني.

وانتقد الصين لشراكتها مع روسيا في الحرب مع أوكرانيا، وقال إنها تشكل تهديدا لآسيا الأوسع نطاقا وتايوان بخاصة.

وقال كارني إن الصين هي أكبر تهديد "من الناحية الجيوسياسية". وأضاف: "نتخذ إجراءات لمواجهة هذا".

ويتصدر الحزب الليبرالي بزعامة كارني استطلاعات الرأي مع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الأخيرة.

وتخوض كندا أيضا حربا تجارية مع الولايات المتحدة حليفتها منذ فترة طويلة. وفرضت كندا رسوما جمركية مضادة على السلع الأمريكية ردا على رسوم واشنطن على السيارات الكندية والصلب والألمنيوم وسلع لا تشملها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

الصين بكين كندا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

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