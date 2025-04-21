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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكنشي في الفورمة.. تقييم «صادم» لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على تقييم صادم أمام ليستر سيتي، أمس الأحد، في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على ليستر سيتي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 33، أحرزه ألكسندر أرلنود.

تقييم محمد صلاح أمام ليستر سيتي

حصل محمد صلاح على تقييم 6.3 درجة من 10، وفقًا لموقع “sofascore”، وهو أسوأ تقييم للاعب في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول التي بدأت مباراة الأمس.

فيرجيل فان دايك هو الأعلى تقييمًا بين لاعبي ليفربول بـ8 درجات من 10، يليه إبراهيما كوناتي ولويس دياز بـ7.8 درجة لكل منهما.

ولمس محمد صلاح الكرة 41 مرة أمام ليستر سيتي وسدد 5 تسديدات منها كرة واحدة على المرمى وسدد الكرة مرتين في العارضة.

وأهدر محمد صلاح 4 فرص خطيرة  وفقد الكرة 13 مرة خلال مباراة الأمس.

يذكر أن محمد صلاح جدد عقده “مؤخرًا” مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2026، براتب أسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني.

واقترب فريق ليفربول من التتويج بالدوري الإنجليزي إذ يحتاج 3 نقاط فقط دون النظر للنتائج الأخرى.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 79، محتلاً صدارة الترتيب، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 18 نقطة، ليضمن هبوطه بشكل رسمي إلى الدرجة الأدنى “تشامبيونشيب”.

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