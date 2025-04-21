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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يستهدف اقتحام المربع الذهبي عبر بوابة بارما

يوفنتوس
يوفنتوس
محمد السعيد

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على بارما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبارما في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “اينيو تارديني”.

يوفنتوس ضد بارما

ويستهدف يوفنتوس بقيادة مدربه الإيطالي إيجور تودور، تخطي عقبة بارما في مباراة اليوم واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل يوفتتوس المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بولونيا صاحب المركز الرابع.

وخاض يوفنتوس 32 مباراة في الكالتشيو هذا الموسم، فاز في 15 لقاء وتعادل في 14 وخسر 3 مواجهات.

على الجانب الآخر، يطمح بولونيا في كسر سلسلة التعادلات في الفترة الأخيرة بخطف انتصارًا ثمينًا من البيانكونيري يقربه من البقاء في الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

ويوجد بارما في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي، انتهى بالتعادل السلبي.

يوفنتوس بارما الدوري الإيطالي يوفنتوس ضد بارما الكالتشيو

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