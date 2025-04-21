هل تمنع قضية باتشيكو الزمالك من المشاركة في أفريقيا الموسم المقبل؟

أكد الإعلامي خالد الغندور أن القضايا المرفوعة على نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعلى رأسها قضية باتشيكو المدير الفني السابق للفريق وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي لاعبا الفريق السابقين وغيرها لن تمنع النادي من الحصول على رخصة الأندية المحترفة.

وأشار الغندور خلال برنامج ستاد المحور إلى أنه بالنسبة لديون الزمالك لدى اتحاد الكرة يتم الاتفاق على جدولتها ولا توجد بها أي أزمات.

وأوضح الغندور أن هذه القضايا المرفوعة على نادي الزمالك ما زالت منظورة في الفيفا وبالتالي من حق الزمالك استخراج رخصة الأندية المحترفة التي تمكنهم من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.