يسبب الوفاة .. خطورة الزعل على حياة الأشخاص

يتعرض الكثير من الاشخاص لحالة من الحزن والزعل الشديد وهو ما يسميه البعض بـ"القهر"بسبب بعض المشاكل الشخصية او الاسرية او فى العمل ،لذلك إذا تعرضت لغضب او زعل حاول التخلص منه بسرعه ولا تذهب الى النوم دون ان تفرغ شحنات الغضب من داخلك حتي لا تكون عرضة للإصابة بأمراض خطيرة .

نعرض لك فى هذا التقرير اضرار الزعل و الحزن على الصحة و التى يمكن ان تؤدى الى الوفاه ، وفقا لموقع healthgrades.

اضرار الزعل على الصحة..

1-بحسب دراسة نُشرت في عام 2015 ، فإن شخص من كل خمسة أشخاص يصاب بفشل القلب أو مرض الشريان التاجي مصاب بالحزن الشديد .

2⁃ الالتهابات، حيث تقول الأبحاث أن التوتر المزمن والزعل يلزما الالتهابات وقد يؤثرا على جهاز المناعة ، وتدل أبحاث أخرى إلى أن الحزن قد يكون مسبب بالالتهاب مزمن.

3-الأشخاص الذين لهم مشاعر حزن هم أكثر تعرض للإصابة متلازمة القولون العصبي (IBS) والسكري من النوع 2 والتهاب بالمفاصل.

كما أن الزعل والحزن يجعل جسمك يفرز هرمونات مثل الكورتيزول ، الذي يخبر الغدد الموجودة في بشرتك بإنتاج المزيد من الدهون،البشرة الدهنية أكثر عرضةلحب الشبابومشاكل الجلد الأخرى.



4⁃ ألم مزمن ، قد يشعر الأشخاص الذين لديهم حزن كبير بآلام الغير مبرر ، بما في هذا آلام المفاصل أو العضلات ، وآلام الثدي ، والاحساس بالصداع. يمكن أن تزيد الأعراض لدى الشخص وتصبح من الألم المزمن.



5⁃ امراض القلب ، حيث يمكن أن يقلل الحزن من رغبة الشخص في اخذ اختيارات لطبيعة الحياة الإيجابية.



