تحديد هوية حكم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الملك

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، على تعيين الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا لإدارة نهائي كأس الملك، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت المقبل.

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بابلو جونزاليس فويرتيز سيتولى مسؤولية تقنية الفيديو (VAR) خلال الكلاسيكو المرتقب.

وأوضحت الصحيفة أن سوتو جرادو كان الأقرب لتولي إدارة اللقاء في الأسابيع الماضية، قبل أن يتراجع هذا الخيار تدريجيًا.

ويعد هذا أول نهائي في كأس الملك يقوده بينجويتكسيا، رغم خبرته السابقة في إدارة مواجهات الكلاسيكو، حيث سبق له أن أدار نهائي كأس السوبر الإسباني مرتين: الأولى في 2018 بمباراة الذهاب التي فاز بها ريال مدريد 3-1، والثانية في 2023 التي أقيمت بنظام المباراة الواحدة وفاز بها برشلونة بنفس النتيجة.

وخلال مسيرته، أدار بينجويتكسيا 31 مباراة لبرشلونة في مختلف المسابقات، حقق فيها الفريق الكتالوني 25 فوزًا، مقابل 5 هزائم وتعادل واحد. أما ريال مدريد، فقد أدار له 25 مباراة، فاز الملكي بـ16 منها، وتعادل في 4، وخسر 5.