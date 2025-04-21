الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني، تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وفي السياق ذاته، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على زيادة الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيان الزمالك

وفي وقت سابق، طالب الزمالك في بيان رسمي، الحصول على المعلومات فيما يخص ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خلال المنصات الرسمية للقلعة البيضاء فقط.

وقال الزمالك في بيانه: نظرا لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد زيزو، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسميا من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.