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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس صن داونز يراهن على حسم التأهل أمام الأهلي في القاهرة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
حمزة شعيب

أعرب دينيس أونيانجو، حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن ثقته في قدرة فريقه على حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا من ملعب القاهرة، رغم التعادل السلبي في مباراة الذهاب أمام الأهلي، التي أقيمت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وفي تصريحات نقلها موقع "SABC Sport"، أكد أونيانجو أن النتيجة لا تعد سلبية بالكامل، مشيرًا إلى أن عدم استقبال أهداف يمنح صن داونز أفضلية نسبية في لقاء العودة، مع امتلاك الفريق خبرة الانتصار على الأهلي في القاهرة سابقًا.

أوضح الحارس الأوغندي:"لم تكن مباراة الذهاب سيئة جدًا، لكنها لم تكن في المستوى المطلوب من جانبنا، ومع ذلك، خروجنا بشباك نظيفة يبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات في مباراة الإياب".

وتابع قائلاً:"الهدف الرئيسي هو التأهل إلى النهائي، كنا نأمل في التسجيل على أرضنا لتسهيل المهمة، لكننا نمتلك القدرة على تحقيق ذلك في القاهرة".

وعن أسلوب لعب الأهلي، علق أونيانجو:"الأهلي دافع بشكل منظم، واعتمد على خمسة لاعبين في الخط الخلفي، مما صعّب علينا إيجاد مساحات، لكننا نتوقع مباراة أكثر انفتاحًا في الإياب، تختلف عن الأجواء التي شهدناها في بريتوريا".

الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا

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