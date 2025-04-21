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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه باتشوكا وديًا في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
حمزة شعيب

استقر مسؤولو النادي الأهلي على خوض مباراة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي، أحد يومي 8 أو 9 يونيو المقبل، وذلك ضمن المعسكر التحضيري المقام في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المباراة بمثابة تجربة قوية للفريق الأحمر قبل انطلاق البطولة العالمية، خصوصًا أنها تجمعه بفريق سبق أن واجهه في ديسمبر الماضي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حيث خسر الأهلي حينها بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بنظامه الجديد الذي يضم 32 فريقًا من مختلف القارات، في بطولة تُقام لأول مرة بهذا الشكل في أمريكا.

وأعلنت قناة الاهلي بشكل رسمي عن مواجهة ودية بين الأهلي وباتشوكا أحد يومي 8 او 9 يونيو.

على جانب آخر، لا يزال التونسي علي معلول خارج حسابات المدير الفني مارسيل كولر، رغم تعافيه من الإصابة بقطع في وتر أكيليس. 

وبرغم قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لم يُعتمد عليه حتى الآن في المباريات الرسمية.

وشارك معلول في بعض مباريات بطولة "كأس عاصمة مصر"، إلا أن كولر لم يدفع به في مواجهة صن داونز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفضّل الاعتماد على مصطفى العش لقيادة الجبهة اليسرى، في ظل غياب يحيى عطية الله المصاب بشد في العضلة الخلفية، وكريم الدبيس الذي يعاني من كدمة في الكاحل.

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