عدلي القيعي يفتح النار على نيرة الأحمر بسبب تصريحاتها الأخيرة

رد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي ، على تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك نيرة الأحمر، التي وجهت خلالها انتقادات للقلعة الحمراء بسبب ضمه للعناصر المميزة في الدوري المصري.

وقال القيعي خلال تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي : "ما أنتم روحتم خدتوا يحيى الدرع من عندنا بعد ما تألق وكل ما نجيب لاعب ويتألق كنتم بتتعاقدوا معاه".

وأضاف: "حسن قداح بعد ما أنهيت المفاوضات معاه جاله تعليمات من رئيس اتحاد اليد وقتها هشام نصر إنه يروح الزمالك".

وكانت نيرة الأحمر قد صرحت سابقا قائلا : "الوضع صعب على الأندية المصرية بسبب المنافس اللي بيلف على كل فرق مصر وياخد العناصر الفذة اللي عندها".