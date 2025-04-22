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نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة لنحو 70 جنيهًا بعد أن كانت تباع ب 98 جنيهًا فى شهر رمضان مما يعنى انخفاضا لحوالى 28 جنيهًا. 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها أى انخفضت حوالى 28 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 64 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 73 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 92 جنيهًا.

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  210 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 إلى 100  جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء  

انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر ل 114 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 113 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 90 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 100 جنيها.
 

ومن جانبه قال احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الدواجن في مصر استطاع تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة دون وجود أي عجز في السلعة أو زيادة في الأسعار مشيرا الى أن الفتره الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى إنتاجنا من الدواجن تزامنًا مع المواسم والأعياد، وشهر رمضان المبارك، لضمان تلبية الطلب المتزايد عليها خلال هذه الفترات التي تشهد عادةً ارتفاعًا في استهلاك المنتجات الغذائية، وخاصة الدواجن.

وأضاف "إبراهيم" أن زيادة الطلب على الدواجن خلال المواسم وخاصة شهر رمضان، يتطلب تحضيرًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد، وقد قامت الدوله المصريه بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لصناعة الدواجن، وتوفير كافة مدخلات الصناعه وتذليل أى عقبات تواجه مربى ومنتجى الدواجن.

وأشار إلى ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتوفير كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيوانى وتصدير الفائض. 

الدواجن أسعار الدواجن البيض الفراخ الفراخ الحمراء سعر كيلو البانيه

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