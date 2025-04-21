أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21 أبريل

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض، إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 21-4-2025 على النحو التالي:





أسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 115 جنيها للكيلو.





وسعر الدواجن البيضاء 81 جنيها للكيلو.





سعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.





سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.







سعر البيض اليوم





تراوح سعر البيض الأبيض بين 140 و 144 جنيها للكرتونة .





البيض الأحمر تراوح بين 147 و 150 جنيها.





والبلدي 109 و 110 جنيهات للكرتونة.





كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 21-4-2025 على النحو التالي:





أسعار الكتاكيت اليوم





يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 40 و 54 جنيها.





الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.





الكتكوت البلدي الحر بين 7 و 7.5 جنيه.





كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.





كتكوت هجين بين 9 جنيهات و 10 جنيهات.





كتكوت جيل ثاني بين 11 جنيهات و 12 جنيها.





كتكوت روزي بيور بين 13 جنيهات و 14 جنيها.





أسعار البط اليوم





تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 19 جنيهات 20 جنيها.





كتكوت بط مسكوفي بين 42 جنيها و 43 جنيها.





كتكوت بط مولارد بين 32 جنيها 33 جنيها.





لحم بط بلدي سجل الكيلو 105 جنيه.





لحم بط فرنساي سجل الكيلو 85 جنيها .





لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.