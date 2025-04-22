أطيب خلق الله.. مصطفى عماد يرثي الراحل سليمان عيد

نعى الفنان مصطفى عماد، الراحل سليمان عيد ونشر صورة تجمعهما سويًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها: “ربنا يرحمك يا أطيب خلق الله”.

شارك نجل الفنان الراحل سليمان عيد جمهور والده بمقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على فيسبوك، يعود إلى تاريخ 5 أبريل 2025، من رحلته الأخيرة إلى منطقة غرب سهيل في أسوان – النوبة.

وكتب نجل الفنان معلقًا على الفيديو:

“أبويا اختار الرحلة دي مخصوص عشان يروح لأهل النوبة ويصالحهم لو حد زعل منه، وفعلاً روحنا ولف ع الناس كلها في غرب سهيل واتأكد إنهم مش زعلانين منه، وغنّى معاهم ورقص وفرح، وارتاح قلبه حبيبي.”

وأضاف في رسالته المؤثرة:

“ادعوله… حبيبي عريس في الجنة مع حبايبه.”

الفيديو أظهر الفنان الراحل في لحظات فرح ودفء مع أهالي النوبة، في مشهد ترك أثرًا كبيرًا في قلوب محبيه ومتابعيه الذين تفاعلوا مع المنشور بالدعاء له واستعادة أجمل ذكرياتهم مع أعماله الفنية.

تشييع جثمان سليمان عيد

وشيع جثمان الفنان الراحل سيلمان عيد، من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، في جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع زميلهم في لحظاته الأخيرة.

وسادت أجواء من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، وسط مشاهد مؤثرة، كان أبرزها انهيار الفنانين صلاح عبدالله، أحمد السقا، وحمدي الميرغني، الذين لم يتمالكوا دموعهم تأثرًا برحيل صديقهم المقرب.



وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من الفنانين، من بينهم: أشرف زكي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أوس أوس، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق، هاني رمزي، محمود عبدالمغني، محسن منصور، إيهاب فهمي، محمد رياض، مصطفى غريب، محمد عبدالرحمن (توتا)، المخرج معتز التوني، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الفن، الذين حرصوا على توديع الراحل في لحظة وداع مؤثرة ومليئة بالدموع.