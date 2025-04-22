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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس
أخبار البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة وموعد عودة انخفاض الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن وجود تغير في حالة الطقس اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه اعتبارًا من الأربعاء 23 أبريل 2025 تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 10 :5 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تسجل بين 29 و35 درجة، والسواحل الشمالية بين 23 و24 درجة، وجنوب البلاد بين 34 و40 درجة.

فيما يشهد الطقس اليوم الثلاثاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وتصل الحرارة في القاهرة والوجه البحري إلى 39 درجة تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 39 27
العاصمة الإدارية 39 27
6 أكتوبر 38 27
بنهــــا 38 26
دمنهور 33 26
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 38 26
المنصورة 37 26
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 27
طنطا 38 27
دمياط 30 24
بورسعيد 37 25
الإسماعيلية 41 25
السويس 40 26
العريش 41 26
رفح 41 27
رأس سدر 38 20
نخل 39 16
كاترين 32 11
الطور 35 25
طابا 38 24
شرم الشيخ 38 26
الإسكندرية 34 21
العلمين 32 20
مطروح 32 19
السلوم 30 18
سيوة 41 18
رأس غارب 36 25
الغردقة 37 26
سفاجا 36 25
مرسى علم 36 24
شلاتين 35 22
حلايب 33 21
أبو رماد 32 21
رأس حدربة 31 20
الفيوم 40 25
بني سويف 41 25
المنيا 41 24
أسيوط 42 25
سوهاج 42 26
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 43 27
الوادي الجديد 42 23
أبوسمبل 40 23
 

الأرصاد الطقس موعد عودة انخفاض الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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