بيسيرو يغضب لاعبي الزمالك بنظام جروس.. وشكوى جماعية ضده

كشف الإعلامي خالد الغندور عن بدء المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، في تطبيق نظام تدريبي جديد يُشبه ما اتبعه المدرب السويسري كريستيان جروس خلال فترته السابقة مع الفريق.

وأوضح الغندور، في برنامجه “ستاد المحور”، أن بيسيرو وافق على اقتراح عبد الواحد السيد، مدير الكرة، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال الحصص التدريبية.

المجموعة الأولى بقيادة بيسيرو والثانية تحت إشراف عبد العزيز

وبحسب النظام الجديد، يتولى بيسيرو تدريب المجموعة الأولى التي تضم اللاعبين الأساسيين المشاركين بانتظام في المباريات، بينما يقود المدرب العام أيمن عبد العزيز تدريبات المجموعة الثانية، التي تتكون من اللاعبين غير الأساسيين أو الذين لا يحصلون على فرص مشاركة منتظمة.

حالة من الاستياء بين لاعبي المجموعة الثانية

هذا التغيير في نظام التدريبات أثار حالة من الغضب داخل صفوف المجموعة الثانية، حيث شعر عدد من اللاعبين بأن هذا القرار يُقلل من قيمتهم ويهمش أدوارهم داخل الفريق، خاصة مع عزلهم عن زملائهم الأساسيين في التدريبات الجماعية.

شكوى جماعية وتهديد بالتصعيد

وأكد الغندور أن بعض اللاعبين في المجموعة الثانية بدأوا في التجهيز لتقديم شكوى جماعية إلى إدارة النادي اعتراضًا على هذا النظام، مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمراره خلال الفترة القادمة.





بداية التطبيق بعد الإجازة

واختتم الغندور حديثه مشيرًا إلى أن بيسيرو بدأ تنفيذ هذا النظام في أول تدريب للفريق بعد العودة من الإجازة، والذي أقيم اليوم الإثنين، ليكون بداية مرحلة جديدة في طريقة إدارة التدريبات داخل الزمالك



