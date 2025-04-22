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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام خلال 2024

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء  النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 ومن أهم المؤشرات مايلى :

 بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 620.1 الف عاملاً في عام 2024 مقابل 663.3 ألف عاملاً فى عام 2023 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 6.5%. 

 بلغ عدد العاملين الذكور 544 الف عاملاً عام 2024 مقابل 580.2 ألف عاملآ عام 2023 بنسبة إنخفاض قدرها 6.2%.

بلغ عدد العاملات الإناث 76.1 الف عاملآ عام 2024 مقابل 83.2 عاملاً عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 %. 

سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 الف عاملاً بنسبة قدرها 34.4 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2024 

ـسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 الف عامل بنسبة 35.7 % من اجمالي العاملين يليها محافظة الاسكندرية حوالي 61 الف عامل ثم الغربيةحوالي 32 الف عامل ثم الجيزة حوالي 28 الف عامل واخيرا محافظة القليوبية حوالي 22 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 37.2% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا اقل معدل بنسبة1.6 % من اجمالي عدد العاملين.

الإحصـاء القطاع العام القطاع الخاص قطاع الكهرباء الصناعة

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