الأهلي يواجه باتشوكا وديًا في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

كشف الاعلامى محمد سعيد عبر قناة النادي الأهلي عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، وذلك يوم 8 أو 9 يونيو المقبل، ضمن معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025.

وكتب الناقد الرياضى فتحى سند عبر حسابه على فيسبوك :"الأهلي سيسافر إلي ميامي الأمريكية يوم 4 يونيو إستعداداً لمونديال الأندية.. ويواجه باتشوكا المكسيكي ودياً يوم 8 يونيو".

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز محطات الإعداد الفني والبدني التي حددها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستهل مشواره في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو، قبل أن يلتقي مع بالميراس البرازيلي يوم 19، ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي يوم 24 من الشهر نفسه.