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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة نادي فرسان الإرادة بأوسيم لتوصيل الصرف الصحي للمنازل

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، منطقة نادي فرسان الارادة بمدينة أوسيم لإيجاد حلول عاجلة لتوصيل خدمة الصرف الصحي لرفع المعاناه عن الأهالي من الغرق الدائم بمياه الصرف الصحي وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تمت المعاينة على الطبيعة لدراسة شبكة الصرف بالمنطقة وحساب التكلفة التقديرية لتوصيل الصرف الصحي.

ومن ناحية أخرى، عاين نائب محافظ الجيزة، على الطبيعة مقترح الطريق الجديد الموازي لطريق الضبعة من أول طريق ترعة الزمر حتى طريق البراجيل أوسيم.

كما وجه نائب محافظ الجيزة، بدراسة المقترح للطريق الجديد من قبل مجلس مدينة أوسيم ومديرية الطرق والجهات المعنية، لفك الاختناقات المرورية بطريق ترعة الزمر.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير بطريق المريوطية بداية من محور المهندس شريف إسماعيل حتى محور الضبعة بطول 5 كم مشددا بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق علي الطريق تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

رافق نائب محافظ الجيزة، محمود حسين رئيس مركز أوسيم، واللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، والمهندس أحمد ذكي نائب رئيس شركة مياة الجيزة لقطاع الصرف الصحي والمهندس هشام عطية مدير منطقة الأبنية التعليمية بالجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والمهندسة نبيلة عوف مدير المشروعات بالأبنية التعليمية بالجيزة والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة والمهندس حسن رمضان مدير عام منطقة أوسيم للصرف الصحي ، والمهندس محمود سليمان مدير عام صرف شمال الجيزة.

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