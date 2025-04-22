عضو بهيئة كبار العلماء: كلام الرئيس السيسي سليم مائة بالمائة فالثوابت لا مساس بها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والذي أُقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، على ضرورة مواكبة التطور دون المساس بالثوابت.

فى هذا الصدد، علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن كلام الرئيس السيسي سليم مائة بالمائة، فالثوابت لا مساس بها، وهذا ما ينادي به الأزهر وما جاء فى القرآن والسنة وإجماع الأمة، على أن الثوابت لا مساس بها، أما الإجتهادات فإننا نقرأ ونرى ما يتفق مع القرآن و السنة وما يتفق مع العقل السليم وإجماع الامة.

وأضاف مهنا، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( نحن معاشر الإنبياء لا نورث ما تركنه صدقة) وقال صلى الله عليه وسلم (إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا إنما وَرَّثوا علمًا)، فمن أخذ به فقد أخذ بحظًا وافر، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ).

وأشار الى أن مصر علماؤها لهم سمعة مدوية فى العالم، والرئيس السيسي يقف مع العلماء ويعرف مقدارهم وعلى العلماء أن ينادوا بوحدة الصف والوطن وبالمحبة وبالحرية المتفقة مع القرآن والسنة وأن يجانبوا علماء السوء الذين يضربون فى الثوابت.