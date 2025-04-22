قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء الهبوط .. شوبير يكشف مفاجأة عن شكل الدوري المصري
محمود مهنا: الرئيس السيسي يحيي سنة النبي في استخدام المساجد للعلم والعبادة
سوريا.. اعتقال كامل عباس أحد مرتكبي مجزرة التضامن في دمشق
قدم الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاح
سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات
لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو
وزير الأوقاف: الرئيس السيسي تابع بنفسه إعداد الأئمة الجدد بالأكاديمية العسكرية
مقترح جديد للهدنة بغزة.. 7 سنوات من السلام مقابل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي
مصر تُعيد إحياء مجد الفراعنة.. كيف تستعد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير
مصر تحذر من تفجير الأقصى.. موقف حازم يصدح في وجه التطرف الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عضو بهيئة كبار العلماء: كلام الرئيس السيسي سليم مائة بالمائة فالثوابت لا مساس بها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إيمان طلعت

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والذي أُقيم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، على ضرورة مواكبة التطور دون المساس بالثوابت. 

فى هذا الصدد، علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن كلام الرئيس السيسي سليم مائة بالمائة، فالثوابت لا مساس بها، وهذا ما ينادي به الأزهر وما جاء فى القرآن والسنة وإجماع الأمة، على أن الثوابت لا مساس بها، أما الإجتهادات فإننا نقرأ ونرى ما يتفق مع القرآن و السنة وما يتفق مع العقل السليم وإجماع الامة. 

وأضاف مهنا، فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( نحن معاشر الإنبياء لا نورث ما تركنه صدقة) وقال صلى الله عليه وسلم (إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثوا دينارًا إنما وَرَّثوا علمًا)، فمن أخذ به فقد أخذ بحظًا وافر، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ). 

وأشار الى أن مصر علماؤها لهم سمعة مدوية فى العالم، والرئيس السيسي يقف مع العلماء ويعرف مقدارهم وعلى العلماء أن ينادوا بوحدة الصف والوطن وبالمحبة وبالحرية المتفقة مع القرآن والسنة وأن يجانبوا علماء السوء الذين يضربون فى الثوابت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الثوابت حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد

أرشيفية

اتجوزت على جوزها عرفي.. القبض على سيدة الحوامدية

أسعار الدواجن

نزلت تانى.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

رئيس الوزراء

صرف مرتبات أبريل 2025 غداً .. تفاصيل الزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إجراء عاجل يطبق بالمدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات .. السبت القادم

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

دار الإفتاء

أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك

شرط وحيد لعودة زيزو إلى نادى الزمالك.. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

رئيس مدينة كفر الشيخ

رئيس مدينة كفر الشيخ يتفقد بدء أعمال الرصف بشارع المصنع | صور

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة نادي فرسان الإرادة بأوسيم لتوصيل الصرف الصحي للمنازل

حملات رقابية

تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومخابز المنيا

بالصور

3 أيام فقط من الأطعمة الدهنية كافية لإرباك ذاكرة كبار السن

3 أيام فقط من الأطعمة الدهنية كافية لإرباك ذاكرة كبار السن
3 أيام فقط من الأطعمة الدهنية كافية لإرباك ذاكرة كبار السن
3 أيام فقط من الأطعمة الدهنية كافية لإرباك ذاكرة كبار السن

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الاحتياط

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الإحتياط
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الإحتياط
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 167 من كلية الضباط الإحتياط

الجو هيبرد تاني.. تحذير من الأرصاد وتقلبات جوية خلال ساعات

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة يستقبل وفدا أوغنديا

مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة يستقبل وفد أوغندى
مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة يستقبل وفد أوغندى
مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات بالقوات المسلحة يستقبل وفد أوغندى

فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

سارة الأردنية وحسام حبيب

سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

لوسي

لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو

شمس البارودي

ليه أنا بس اللي باتهاجم؟ شمس البارودي تنفجر في وجه منتقديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد