يوتيوب ميوزيك تبدأ طرح ميزة مشاركة كلمات الأغاني على أندرويد

يواصل تطبيق YouTube Music توسيع مزاياه التفاعلية، حيث بدأ بإطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة كلمات الأغاني في شكل صور رسومية أنيقة، وهي خطوة تُبنى على ميزة عرض كلمات الأغاني المباشرة التي أُطلقت في عام 2023.

الميزة الجديدة

وتظهر الميزة الجديدة عبر زر مشاركة "Share" على شكل كبسولة في أسفل تبويب "Lyrics" المخصص للكلمات داخل التطبيق على الهواتف الذكية.

ورغم أن الزر يبدو بارزًا بعض الشيء، إلا أنه لا يسبب تشويشًا على تجربة المستخدم.

عند الضغط عليه، يتم توجيه المستخدم إلى واجهة اختيار الكلمات، حيث يمكنه النقر لتحديد الأسطر التي يرغب بمشاركتها.

بعد اختيار الكلمات، يُطلب منه الضغط على "Next" للانتقال إلى الخطوة التالية.

خلفيات متنوعة

يتاح في صفحة "مشاركة الكلمات"، للمستخدم اختيار خلفيات متنوعة عبر شريط ألوان دائري، وتظهر صورة الألبوم واسم الأغنية والفنان في الجزء العلوي من التصميم، بينما يظهر شعار YouTube Music في الأسفل.

وأخيرًا، يمكن حفظ الصورة على الجهاز أو مشاركتها مباشرة عبر تطبيقات أخرى.

وحتى الآن، لا تزال هذه الميزة قيد التجربة على أجهزة أندرويد فقط، مع وجود تقرير واحد فقط يؤكد ظهورها.

وقد لاحظ بعض المستخدمين تأخر طرح هذه الخاصية، مثلما حدث مع تصميم شاشة "Now Playing" الجديد الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2024، ولم يُفعّل حتى الآن على جميع الأجهزة.