قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: مُستعدون لإبرام اتفاق نووي مع واشنطن.. وفرص بتريليون دولار
وظائف في قبرص.. شركة تعلن عن 6 فرص برواتب تصل لـ 88 ألف جنيه شهريًا
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يتلاعب بالمفاوضات ويخطط لتقسيم غـ.ـزة
تركي آل شيخ يكشف عن رغبة الراحل سليمان عيد قبل وفاته
انقسام في الزمالك بشأن مصير حمزة المثلوثي | تفاصيل
يتيمة وعمّتها منعتها من الخروج.. كواليس مصرع طالبة كرداسة
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
مقترح ترامب .. إدارة أمريكية لمحطة زابوريجيا مع تزويد الكهرباء لأوكرانيا وروسيا
الرئيس السيسي يتوجّه إلى جيبوتي اليوم
وول ستريت جورنال: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا
مدافع المنتخب يرد على عرض الزمالك: «الاستمرار في نيس أولًا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يتيمة وعمّتها منعتها من الخروج.. كواليس مصرع طالبة كرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

صرّحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بدفن جثة طالبة أنهت حياتها شنقًا باستخدام ماسورة غاز داخل منزلها بمدينة كرداسة، وذلك بسبب منع عمتها لها من الخروج، حيث تتولى الأخيرة رعايتها بعد وفاة والديها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كواليس العثور على جثة الطالبة، التي كانت معلقة بماسورة الغاز داخل شقة عمتها بمنطقة كرداسة. وتبيّن أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا، إثر مرورها بأزمة نفسية بسبب منعها من الخروج.

تلقى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طالبة مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "فاطمة"، 14 سنة، طالبة، مشنوقة ومدلّاة بحبل مربوط في نهايته بماسورة الغاز.

وبإجراء التحريات وسؤال عمة المتوفاة، أفادت بأن الطالبة كانت تعيش معها بعد وفاة والديها، وطلبت منها الخروج مع أصدقائها، إلا أنها رفضت، ما دفع الطالبة إلى شنق نفسها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرّف النيابة العامة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة جثة طالبة شنقا كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

الإيجار القديم

مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة ؟.. هبوط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

الأهلي

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء صن داونز

الذهب

بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب

ترشيحاتنا

ذكاء اصطناعي

هواوي تقلب الطاولة.. شريحة ذكاء اصطناعي خارقة تدخل السوق الصيني لمنافسة إنفيديا

قنوات نايل سات

بضغطة زر.. كيفية تنزيل جميع قنوات نايل سات باستخدام تردد شبكي واحد

فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

شاهد| فولكس واجن جولف GTI موديل 2025

بالصور

مورّق وطري.. طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت

بعد إصابة شاب بسرطان الدم .. هل الإندومي يُسبّب السرطان؟

هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

فيديو

القبض علي سارة خليفة

حاصلة على الابتدائية.. مفاجآت صادمة في التحريات عن زعيمة مصانع البودر

ويجز وبابلو

ويجز vs بابلو.. وعمرو أديب عن الخناقة: معركة شرسة دايرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد