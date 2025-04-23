يتيمة وعمّتها منعتها من الخروج.. كواليس مصرع طالبة كرداسة

صرّحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بدفن جثة طالبة أنهت حياتها شنقًا باستخدام ماسورة غاز داخل منزلها بمدينة كرداسة، وذلك بسبب منع عمتها لها من الخروج، حيث تتولى الأخيرة رعايتها بعد وفاة والديها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة كواليس العثور على جثة الطالبة، التي كانت معلقة بماسورة الغاز داخل شقة عمتها بمنطقة كرداسة. وتبيّن أن المتوفاة أقدمت على إنهاء حياتها شنقًا، إثر مرورها بأزمة نفسية بسبب منعها من الخروج.

تلقى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طالبة مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة المركز. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "فاطمة"، 14 سنة، طالبة، مشنوقة ومدلّاة بحبل مربوط في نهايته بماسورة الغاز.

وبإجراء التحريات وسؤال عمة المتوفاة، أفادت بأن الطالبة كانت تعيش معها بعد وفاة والديها، وطلبت منها الخروج مع أصدقائها، إلا أنها رفضت، ما دفع الطالبة إلى شنق نفسها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرّف النيابة العامة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.