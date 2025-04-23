الزمالك يرفع راتب ناصر منسي لهذا المبلغ تقديرًا للالتزام والتألق

أكد الإعلامي أمير هشام أن إدارة نادي الزمالك قررت تعديل عقد المهاجم ناصر منسي بدايةً من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد تألق اللاعب والتزامه داخل الملعب، وعدم إثارة أي أزمات.

وقال هشام عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "إدارة الزمالك رأت ضرورة تعديل عقد ناصر منسي، نظرًا لالتزامه التام، علمًا بأنه يحصل حاليًا على 9 ملايين جنيه في الموسم".

وأضاف: "ستتم زيادة عقد ناصر منسي ليصل إلى 12 أو 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو يستحق ذلك في ظل تألقه والتزامه مؤخرًا، كما أنه يركّز مع الفريق بشكل جيد ويعمل على تطوير مستواه".