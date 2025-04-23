كهربا يتألق في أحدث ظهور من مران الاتحاد الليبي .. شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، ستوري في أحدث ظهور له عبر حسابه على انستجرام.

وظهر كهربا من مران فريقه، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه بعد تألقه وتحقيق نتائج إيجابية.

يُذكر أن محمود كهربا كان قد انضم إلى صفوف الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، استطاع أن يثبت نفسه كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، مساهمًا بشكل فعال في تحقيق نتائج إيجابية.

وكان قد شارك محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب كهربا: “دعواتكم لـ أمح ياريت كل اللي يشوف كلامي يدعي لأمح عشان داخل يعمل عملية صعبة شوية بس هو قدها ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك لحبايبك بألف سلامة ان شاء الله يا قلبي”.