استمرار أعمال لجنة المرور على الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز إجراءات السلامة خلال عيد الأضحى

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا السياق، واصلت لجنة المرور على الشواطئ أعمالها التفقدية، لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة وملائمة للزائرين والمواطنين.

تأتي اللجنة برئاسة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وتضم في عضويتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه، وممثل عن مديرية أمن الإسماعيلية، مكتب متابعة المحافظ، وشرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلى إدارات السياحة، البيئة، الإدارة الهندسية، التخطيط العمراني، إدارة حماية أملاك الدولة، إدارة الشؤون القانونية، إدارة حماية الأراضي الزراعية، التفتيش والمتابعة بمركز ومدينة فايد، مديرية الصحة، هيئة الثروة السمكية، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة "سي لاين" للغوص والإنقاذ.

شملت الجولات الميدانية للجنة شواطئ قرية أبوسلطان، حيث تم تفقد جاهزية المرافق والتأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة وتطبيق معايير الأمن والسلامة، إلى جانب رصد عدد من المخالفات والملاحظات في قطاعات حيوية، أبرزها: الصحة، السياحة، السلامة المهنية، وسائل الإنقاذ، الإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق.

وتواصل اللجنة أعمالها خلال فترة العيد لتشمل باقي شواطئ مدينة فايد وحتى منطقة كسفريت، "وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضمان موسم صيفي آمن لجميع الزائرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة.