القيمة السوقية لبورصة مسقط تتجاوز 28 مليار ريال عماني الأسبوع الماضي

صعدت القيمة السوقية لـ"بورصة مسقط" الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 79.3 مليون ريال عماني، مستفيدة من الأداء الجيد للعديد من الأسهم التي أغلقت على صعود.

ودفعت الارتفاعات المسجلة المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط للمحافظة على المكاسب التي سجلها في الأسابيع الخمسة الماضية، وأغلق بنهاية التداولات الأسبوعية على 4578 نقطة مرتفعا 17 نقطة.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 17 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي تراجعا بـ 10 نقاط، وشهد المؤشر الشرعي تراجعا طفيفا دون نقطة واحدة.

وارتفع معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي إلى 11 مليون ريال عماني مقابل 10 ملايين ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، كما ارتفع المعدل اليومي للصفقات المنفذة من 1787 صفقة إلى 2149 صفقة.

واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 4 أيام مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الخميس الماضي، وستستأنف بورصة مسقط تداولاتها يوم الثلاثاء المقبل.

وشهد الأسبوع الماضي أداء جيدا لسوق الأسهم لترتفع أسعار أسهم 34 شركة مقابل أسهم 30 شركة تراجعت أسعارها وأسهم 17 شركة استقرت عند مستوياتها السابقة.