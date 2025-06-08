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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يستضيف المطرب باسل محارب ثالث أيام العيد

برنامج سعد الصغير
برنامج سعد الصغير
قسم الفن

يحل اليوم الأحد ثالث أيام العيد المطرب باسل محارب ابن مدينة حلوان ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .

باسل محارب سعد الصغير برنامج سعد الصغير برنامج سعد مولعها نار الفنان سعد الصغير

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