5 طرق لذيذة ومبتكرة لاستخدام بواقي اللحمة المطهية

في أواخر أيام عيد الأضحي يتبقي لحمة بواقي أكلات العيد ولذلك نقدم إليكِ مجموعة من الطرق اللذيذة والمبتكرة لاستخدام بواقي اللحمة المطهية (سواء كانت مسلوقة أو مشوية أو مطهية بصلصة):

1. ساندويتشات لحمة بالبصل والفلفل

المكونات:

بواقي لحمة مقطعة شرائح رفيعة

بصلة وفلفل ألوان مقطعين شرائح

خبز كايزر أو فينو

ملعقة صغيرة صوص صويا أو صوص باربيكيو (اختياري)

ملح وفلفل

الطريقة:

1. حمّري البصل والفلفل في قليل من الزيت.

2. أضيفي شرائح اللحمة وقلّبيهم مع التوابل والصوص.

3. احشي الخليط في الخبز وقدميه ساخناً مع بطاطس محمرة.

2. فتة لحمة سريعة

المكونات:

بواقي لحمة

أرز أبيض

عيش محمص

صوص طماطم أو زبادي حسب الرغبة

ثوم وخل ومرقة

الطريقة:

1. حمّري الثوم وأضيفي له الخل والمرقة وصوص الطماطم أو الزبادي.

2. رصي العيش المحمص في طبق، ضيفي الأرز فوقه.

3. اسكبي الصوص وضعي قطع اللحمة فوقه.

4. زيّني بالبقدونس وقدميها ساخنة

3. تورتة البطاطس باللحمة

المكونات:

بواقي لحمة مفرومة أو مفرومة خشن

بطاطس مهروسة

بيضة

جبنة مبشورة (اختياري)

الطريقة:

1. اخلطي البطاطس المهروسة مع البيضة ورشة ملح وفلفل.

2. في صينية مدهونة، افردي نصف كمية البطاطس.

3. ضعي طبقة من اللحمة ثم غطي بالباقي من البطاطس.

4. رشي جبنة وأدخليها الفرن حتى تحمر.

4. مكرونة باللحمة والجبنة

المكونات:

بواقي لحمة

مكرونة مسلوقة

صوص بشاميل أو صوص طماطم

جبنة مبشورة

الطريقة:

1. قلّبي اللحمة مع الصوص المختار.

2. اخلطيها مع المكرونة.

3. ضعيها في صينية، وغطي بالجبنة.

4. اخبزيها حتى تسيح الجبنة وتتحمر.

5. حواوشي اللحمة

المكونات:

بواقي لحمة مفرومة أو مفرومة يدويًا

بصلة مفرومة

فلفل حار أو رومي

بهارات حواوشي

عيش بلدي

الطريقة:

1. اخلطي اللحمة مع المكونات.

2. احشي الخبز وادهنيه بالزيت.

3. سخنيه في الفرن أو على الطاسة حتى يتحمر.