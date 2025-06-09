تأثير محادثات التجارة بين أمريكا والصين على أسعار الذهب في مصر والعالم

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة، وذلك بعد انخفاض الذهب نهاية الأسبوع الماضي بعد بيانات الوظائف الأمريكية، بالإضافة إلى تزايد التفاؤل قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تخفف التوترات بين البلدين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3338 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 3293 دولار للأونصة ليتداول الذهب حالياً عند 3322 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الاستقرار الحالي في سعر الذهب العالمي يأتي بعد ان انخفض يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3% وذلك بعد أن خيب تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع، الآمال في تخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

فقد أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بتوقعات بقيمة 126 ألف وظيفة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4% من القراءة السابقة بنسبة 0.2% وهو المؤشر الذي يعد مقياس غير مباشر للتضخم.

تسببت بيانات الوظائف الأمريكي في تخفيض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لهذا العام من خفضين إلى خفض واحد فقط في أكتوبر. وقد تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء المزيد من المؤشرات.

ومع بداية تداولات هذا الأسبوع تنتظر الأسواق المزيد من التغيرات قبل الإقدام على تحديد اتجاه للذهب، حيث سيجتمع ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين، وهي المواجهة التي أبقت الأسواق العالمية في حالة توتر.

لا يرغب المتداولون على المدى القصير في اتخاذ مراكز شراء قوية في الوقت الحالي قبل نتائج المحادثات الأمريكية الصينية، ليتداول الذهب حالياً فوق منطقة الدعم عند 3300 دولار للأونصة.

أيضاً صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن قرار بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، ليشير أن رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة. وهو الأمر الذي يعيد التوترات الأسواق من جديد ويبقي الذهب على استعداد لتزايد الطلب على الملاذ الآمن.

هذا وقد أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة احتياطاته من الذهب خلال شهر مايو بمقدار 60 ألف أونصة ليصل إجمالي احتياطي الذهب لديه إلى 73.77 مليون أونصة، لتستمر مشتريات البنك للشهر السابع على التوالي.

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار – 19.1 طن ذهب خلال شهر مايو الماضي وهو أول انخفاض منذ شهر نوفمبر من عام 2024.

وقد قاد هذا التراجع خروج التدفقات النقدية بمقدار – 15.6 طن من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية.

يذكر أن شهر ابريل السابق قد شهد ارتفاع في التدفقات بمقدار 115 طن وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022، وذلك قبل أن تبدأ التدفقات في الخروج من الصناديق بسبب انخفاض مستويات أسعار الذهب والبحث عن الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.

أسعار الذهب محلياً

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع طفيف خلال تداولات اليوم مع استمرار التحركات المحدودة بسبب العطلة، بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي والذي يكون له تأثير مباشر على سعر الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4670 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4660 جنيه.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ينتج عن العطلة الحالية في مصر بالإضافة إلى التغيرات في سعر الذهب العالمي خلال الفترة الحالية.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية بأعلى معدل منذ بداية عام 2025 ليصل مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 16.8% مقارنة مع قراءة شهر إبريل السابقة التي كانت بنسبة 13.9%.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي في شهر مايو بنسبة 13.1% على المستوى السنوي بأعلى من القراءة السابقة لشهر ابريل عند 10.4%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يشهد الذهب العالمي استقرار مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب المحلي بشكل محدود خلال تداولات اليوم حيث استمر في الارتفاع التدريجي بشكل محدود خلال الأيام الماضية والتي توافق عطلة عيد الأضحى لتشهد الأسعار استقرار خلال تداولات اليوم وفقا لتحركات سعر الذهب العالمي.

اختبر سعر الذهب العالمي منطقة الدعم تحت المستوى 3300 دولار للأونصة ليسجل أدنى مستوى اليوم عند 3293 دولار للأونصة قبل أن يتعافى السعر من جديد بسبب قوة الدعم في هذه المنطقة.

أما عن السعر المحلي

يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4670 جنيه للجرام، ليستمر التذبذب حول هذا المستوى في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً وتأثر السعر بتحركات الذهب العالمي الا أن السعر يميل إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب العطلة.