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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجلت أعيرة الذهب المختلفة تفاوتًا طفيفًا بين أسعار البيع والشراء. 

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 سعر 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء. أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد بلغ سعره 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5343 جنيهًا للبيع، 5314 جنيهًا للشراء.

عيار 22: 4898 جنيهًا للبيع، 4871 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 4675 جنيهًا للبيع، 4650 جنيهًا للشراء.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

عيار 18: 4007 جنيهًا للبيع، 3986 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3117 جنيهًا للبيع، 3100 جنيهًا للشراء.

عيار 12: 2671 جنيهًا للبيع، 2657 جنيهًا للشراء.

الأونصة: 166182 جنيهًا للبيع، 165293 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 37400 جنيه للبيع، 37200 جنيه للشراء.

الأونصة بالدولار: 3337.53 دولار.

وفيما يخص الذهب عيار 18، فقد بلغ سعره 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 3117 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء. وعلى مستوى الأونصة، فقد سجلت 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37400 جنيه للبيع و37200 جنيه للشراء.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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