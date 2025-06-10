مصر تسدد 3.35 مليار دولار فوائد وأقساط المؤسسات الدولية

سددت مصر 13.35 مليار دولار قيمة فوائد واقساط مديونات خارجية لصالح المؤسسات الدولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام 2024/2025 الحالي.



كشفت أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الدين الخارجي الي 155.1 مليار دولار ديسمبر الماضي مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 .



وسجلت جملة أعباء خدمة الدين منها 1.861 مليار دولار في صورة فوائد مدفوعة ، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.



كما وصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024/2025 و 38.8% بنهاية يونيو 2024.