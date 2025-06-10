شيفروليه أفيو أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2015

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2015، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان.

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2015 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2015

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2015

شيفروليه أفيو موديل 2015

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 164 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 الداخلية

شيفروليه أفيو موديل 2015

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكيف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مرأة داخلية للرؤية، وبها مقابض ابواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل بسهولة.

سعر شيفروليه أفيو موديل 2015

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

شيفروليه أفيو موديل 2015

جدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.