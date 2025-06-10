ماجدة الرومي تفتتح أعياد بيروت بأغانيها.. وصرخة ألم من أجل لبنان

تستعد الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لافتتاح حفلات أعياد بيروت، يوم 8 يوليو القادم.

ومن المقرر أن يقام الحفل على واجهه بيروت البحرية، تحت قيادة المايسترو لبنان بعلبكي .

تعليق ماجدة الرومي على أحداث لبنان

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد أدهشت الجمهور في حفلها الأخير بدبي، بسبب انفعالها الواضح، الذي أثار جدلًا واسعًا، وذلك تأثرًا بما يحدث في لبنان من دمار وخراب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت ماجدة الرومي: "أي لبناني مبسوط يشوف بلده يندمّر، وأهله وناسه ينقتلوا وينصابوا ويتهجّروا في حرب يا ريتها ما كانت! ولا كان الخراب اللي عم نشوفه، ولا الضياع المدمر، ولا الخسارة الرهيبة في الأرواح والأرزاق".

وأضافت: "مجزرة ما عادت تخلص من سنة 1975، كأننا منذورون للموت. أخطاء متراكمة حوّلتنا، من سنة 1975، إلى ساحة لتصفية كل الحسابات. أنا متألمة وحزينة مثل كل اللبنانيين، لكن إذا كان مطلوب مني أغني وأقف لبلدي وأهلي وناسي اللي بحاجة إليّ اليوم، فرح أغني".