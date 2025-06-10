عقوبات أوروبية على بن جفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين

أكد بيان وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين.

وقال بيان وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج: “ملتزمون بحل الدولتين”، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر اعلانية أن الحكومة البريطانية ستجمّد أصول الوزيرين الإسرائيليين بن جفير وسموتريتش، مشيرة الي انه سيتم فرض حظر سفر عليهما اليوم.

وفي وقت سابق؛ هددت المملكة المتحدة باتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد دولة الاحتلال إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

جاء هذا التحذير عقب لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بملك الأردن عبد الله الثاني في لندن، حيث ناقشا خطورة الوضع الإنساني في غزة والتطورات المثيرة للقلق في الضفة الغربية.

صرّح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء شدد على أنه إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فإن المملكة المتحدة وشركاءها سيتخذون مزيدًا من الإجراءات الحاسمة ردًا على ذلك.