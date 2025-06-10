هيئة عائلات المحتجزين: سئمنا من المناورات الإعلامية لنتنياهو

أكدت هيئة عائلات المحتجزين، أن الهيئة سئمت من المناورات الإعلامية لنتنياهو ونتطلع لسماع أخبار جيدة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت هيئة عائلات المحتجزين:"نريد إعادة جميع المحتجزين من غزة دون تمييز أو تصنيفات".

وتابعت الهيئة : "نتنياهو يمكنه أن يوقع على اتفاق لعودة محتجزينا غدا إن أراد".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة التبادل.

ووجه نتنياهو رسالة لعائلات المحتجزين، قائلا: " من المبكر إعطاء الأمل لكننا نعمل من أجل صفقة تبادل".