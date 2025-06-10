خلافات عائلية.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بإنهاء حياة شقيقه ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لفرد أمن بشركة، لاتهامه بقـ تل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك إثر خلاف عائلياً سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سند واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاحا أبيض "سنجة"، وما إن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فأرداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحا أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.